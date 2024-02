coupe de Tunisie 2023-2024 : Programme et arbitres du 3e tour préliminaire

Programme et arbitres des rencontres du 3e tour préliminaire de la coupe de Tunisie (édition 2023-2024), prévues dimanche (tous les matchs à 13h) :

Dimanche 25 février

ES Bouchemma – Sfax Railways Sports Arb: Oussama Cheraiet

Etoile Sportive Alaouite – FC Mdhilla Arb: Wael Ajangui

US Ksibet Mediouni – Kalaa Sport Arb: Khalil Trabelsi

CS Chebba – CS Takelsa Arb: Montassar Ammar

ES Jerba – US Ksour Essef Arb: Montassar Belarbi

AS Ain Jalloula – SC Ben Arous Arb: Mohamed Akel

AS Mehamedia – CO Transports Arb: Mahmoud Ksia

JS Omrane – Chiheb Ouerdanine Arb: Fedi Boukhris

OC Kerkennah – Olympique Sidi Bouzid Arb: Naim Hosni

CS Hammam-Lif – SC Moknine Arb: Amir Ayadi

JS Kairouanaise – ES Zarzis Arb: Oussama Ben Ishak

PS Sakiet Eddaier – US Boussalem Arb: Wael Mesbahi

FS Menzel Kamel – AS Menzel Jemil Arb: Sofien Mansri

JS Mannouba – CS Korba Arb: Mohamed Ali Karouia

AS Degueche – AS Gabès Arb: Houssem Boulares

ES Hamma Jerid – Al Ahly Sfaxien Arb: Sofien Ouertani

US Djerba Ajim – AS Hamma Arb: Wassim Boussifi

JS Boumerdes – ES Tazarka Arb: Bassem Belaid