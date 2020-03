Programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de handball 2019-2020, prévus samedi 7 mars:

Samedi 7 mars 2020:

AS Hammamet – CA Bizertin (16h00)

US Gueremda – CS Ksour Essef (16h00)

AS Teboulba – FS Menzel Horr (16h00)

AS Ariana – Espérance ST (18h00)

Matches reportés pour une date ultérieure:

SC Moknine – EBS Béni Khiar

ES Sahel – EM Mahdia

C Africain – Jendouba Sports

CS Sakiet Ezzit – AS Medjez El Beb