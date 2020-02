Coupe de Tunisie -résultats du tirage au sort des huitèmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de Handball (séniors hommes) effectue mercredi après-midi au siège de la Fédération Tunisienne de Handball a donné les rencontres suivantes:

ASH Ariana – Espérance ST

Club Africain – Jendouba SHB

ES Sahel – EM Mahdia

AS Hammamet – CA Bizertin

CS Sakiet Ezzit – AS Medjez El Bab

US Gremda – CHB Ksour Essef

AS Téboulba – FS Manzel Hor

SC Moknine – EBS Béni Khiar

Les matches auront lieu le 7 mars 2020 sur le terrain des clubs premiers cités. Les matchs des équipes participantes au Championnat Arabe des Clubs Vainqueurs de Coupes (4 – 14 mars 2020 à Béni Khiar) sont reportés à une date ultérieure.