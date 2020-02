Coupe d’Italie: Naples peut croire à la finale

Naples n’était pas favori mais a fait un pas vers la finale de la Coupe d’Italie en allant s’imposer 1-0 sur la pelouse de l’Inter Milan, mercredi en demi-finale aller.

Les jambes milanaises étaient peut-être lourdes après le très intense Derby remporté dimanche face à l’AC Milan (4-2). Les joueurs d’Antonio Conte n’ont en tous cas pas brillé mercredi et se retrouvent en situation difficile avant le match retour prévu le 5 mars au stade San Paolo.

Le seul but du match a été inscrit par le talentueux milieu de Naples Fabian Ruiz d’une superbe frappe du gauche dans la lucarne (57e).

L’Espagnol, qui vit une saison compliquée, s’est réveillé au bon moment avec ce but important, intervenu alors que l’Inter avait enfin pris le contrôle du match.

Avant ce coup d’éclat, la première période avait été pauvre et équilibrée, avec comme seules occasions une tête de Lautaro Martinez côté milanais et un tir de Zielinski pour Naples.

En fin de match, l’Inter aurait pu revenir, avec une action confuse de Lukaku ou un tir dévié d’Eriksen, mais les nerazzuri ont été globalement imprécis et peu inspirés.

Naples de son côté a bien réagi après sa défaite 3-2 à domicile contre Lecce en championnat et garde donc la Coupe d’Italie et la Ligue des Champions pour donner un sens à sa saison.

Jeudi, San Siro accueillera aussi la deuxième demi-finale aller, qui mettra aux prises l’AC Milan et la Juventus.