Israël dit avoir rouvert Kerem Shalom, mais aucune aide n’est entrée à Gaza, affirme l’ONU

L’armée israélienne a affirmé mercredi qu’elle avait rouvert le point de passage de Kerem Shalom vers Gaza, un terminal clé pour l’entrée de l’aide humanitaire qui avait été fermé au cours du week-end après qu’une attaque à la roquette du Hamas ait tué quatre soldats israéliens à proximité.

Toutefois, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré qu’aucune aide n’était encore entrée et qu’il n’y avait personne pour la recevoir du côté palestinien. Les travailleurs ont fui lors d’une incursion d’une brigade de chars israéliens mardi, qui s’est emparée du point de passage de Rafah, situé à proximité, entre Gaza et l’Égypte, qui reste fermé.

Cette incursion que l’on dit « limitée » n’a pas semblé être le début de l’invasion totale de Rafah qu’Israël a promise à plusieurs reprises. Mais la fermeture prolongée des deux principaux points de passage pourrait exacerber la crise humanitaire à Gaza, où les Nations unies affirment qu’une « véritable famine » est déjà en cours dans le nord.

La semaine dernière, les États-Unis ont interrompu un envoi de bombes à Israël, craignant que ce dernier ne soit sur le point de décider de lancer un assaut de grande envergure sur Rafah, ce qui a encore accentué les divisions entre les deux proches alliés.

Les États-Unis se disent préoccupés par le sort d’environ 1,3 million de Palestiniens entassés à Rafah, dont la plupart ont fui les combats ailleurs. Israël affirme que Rafah est le dernier bastion du Hamas et qu’une offensive plus large est nécessaire pour démanteler les capacités militaires et administratives du groupe.

Entre-temps, les États-Unis, l’Égypte et le Qatar redoublent d’efforts pour combler les lacunes d’un éventuel accord prévoyant au moins un cessez-le-feu temporaire et la libération d’une partie des dizaines d’otages israéliens toujours détenus par le Hamas. Israël a lié la menace de l’opération de Rafah au sort de ces négociations.

Le point de passage de Rafah est un canal vital pour l’aide humanitaire depuis le début de la guerre et c’est le seul endroit où les gens peuvent entrer et sortir. Kerem Shalom est le principal terminal de marchandises de Gaza. Israël contrôle désormais tous les points de passage de Gaza pour la première fois depuis qu’il a retiré ses troupes et ses colons du territoire il y a près de vingt ans, bien qu’il ait maintenu un blocus pendant la majeure partie de cette période.

