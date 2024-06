Coupe du Maroc: Le technicien tunisien Nasreddine Nabi et l’AS FAR en finale

Le Club marocain de l’Association sportive des forces armées royale (AS FAR), conduit par le technicien tunisien Nasreddine Nabi, s’est qualifié pour la finale de la coupe du Maroc de football 2023-2024 après sa victoire devant le Maghreb Association Sportive de Fès 2-0, en demi-finales de la compétition, disputée dimanche au stade d’Agadir.

L’AS FAR affrontera en finale le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera demain mardi dans le même stade, le Raja de Casablanca à la Mouloudya sport d’Oujda.

