Coupe du monde 2022: la France, grande favorite pour le sacre final

La France, championne du monde en titre, a le plus de chances de remporter la victoire finale lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec 17,93 %, selon l’entreprise Stats Perform qui a développé un algorithme qui a calculé les chances de chaque pays.

A moins de trois mois de la compétition qui se tiendra au Qatar, l’entreprise a eu la bonne idée de développer un modèle de prédiction des chances de chaque nation engagée. Celui-ci se base sur les performances récentes des différents pays, les cotes attribuées par les sociétés de paris sportifs et les classements réalisés par les employés de l’entreprise basée à Londres.

L’équipe de France devance au classement, le Brésil (15,73 %), l’Espagne (11,53 %), l’Angleterre (8,03 %) et la Belgique (7,9%) .

Selon le classement de l’entreprise Stats Perform, les cinq représentants africains ont beaucoup moins de chance de s’imposer au mondial 2022. Le Sénégal champion d’Afrique en titre, est le mieux classé (0,19%), le Ghana, la Tunisie et le Maroc sont à (0,01%) de chance, tandis que le Cameroun est bon dernier avec (0,00%) de chance en compagnie de l’Arabie saoudite et Costa Rica.

Classement du Top 10

1-France : 17,93%

2-Brésil : 15,73%

3-Espagne : 11,53%

4-Angleterre : 8,03%

5- Belgique: 7,9%

6-Pays Bas: 7,70%

7-Allemagne: 7,21%

8-Argentine : 6,48%

9-Portugal: 5,11%

10-Croatie: 2,31%.