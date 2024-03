Coupe du monde de clubs 2025 : dix neuf équipes déjà qualifiées (FIFA)

Dix neuf places sur les 32 disponibles pour la

Coupe du monde des clubs 2025, prévue aux Etats-Unis, du 15 juin au 13

juillet 2025, ont déjà été attribuées, a indiqué la Fédération

internationale de football (FIFA).

Les 32 places étant réparties comme suit entre les confédérations

internationales de football :

Afrique( 4 équipes). Trois par la voie des champions (Ligue des champions

de la CAF) et une par la voie du classement.

Asie (4 équipes). Trois par la voie des champions (Ligue des champions de

l’AFC) et une par la voie du classement.

Europe (12 équipes). Quatre par la voie des champions (Ligue des champions

de l’UEFA) et huit par la voie du classement.

Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes – 4 équipes de la

Concacaf. Toutes par la voie des champions (Coupe des champions de la

Concacaf).

Océanie – 1 équipe de l’OFC. Par la voie du classement.

La compétition débute par une phase de groupes composée de huit groupes de

quatre équipes. Chaque équipe joue les autres équipes de son groupe une

fois.

Les équipes ayant fini aux deux premières places de chaque groupe se

qualifient pour les huitièmes de finale.

Se jouent ensuite des huitièmes de finale, des quarts de finale, des

demi-finales et une finale, sur un seul match à élimination directe à

chaque tour.

Pas de match pour la troisième place.

Liste des équipes qualifiées: Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG),Bayern Munich

(GER), Paris Saint-Germain (FRA), Inter Milan (ITA), Porto (POR), Benfica

(POR), Monterrey (MEX),Seattle Sounders (USA),Club Le?n (MEX),Auckland City

(NZL), Palmeiras (BRA),Flamengo (BRA), Fluminense (BRA),Al Ahly (EGY),WAC

(MAR), Al Hilal (KSA), Urawa Red Diamonds (JPN).

Les 13 places encore disponibles pour le tournoi seront attribuées comme

suit :

Ligue des champions de la CAF 2023/24, Voie du classement CAF

Ligue des champions de l’AFC 2023/24, Voie du classement AFC

Ligue des champions de l’UEFA 2023/24, Voie du classement UEFA (trois

équipes)

Coupe des champions de la Concacaf 2024

Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024, Voie du classement CONMEBOL (deux

équipes) ainsi qu’une équipe du pays hôte.