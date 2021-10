Cour des Comptes: Seuls 5 partis sur 200 ont présenté leurs états financiers

Le président de la Cours des Comptes, Nèjib Ktari, a révélé que seuls 5 partis politiques sur plus de 200 ont présenté leurs états et rapports financiers annuels relatifs à leurs ressources et dépenses durant la période 2014 / 2019 , de façon périodique, comme les y oblige le Décret-loi 87 régissant les partis.

Dans une déclaration à Shems fm, il a ajouté que tous les autres partis n’ont pas dévoilé les sources de leur financement, soulignant que la loi et le législateur reconnaissent à la Cour des Comptes le pouvoir de contrôle obligatoire sur le financement des partis au titre de celui de leurs campagnes électorales.