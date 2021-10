Covid-19: 04 nouveaux décès enregistrés le 19 octobre 2021

04 décès suite à une contamination par le coronavirus, ont été enregistrés le 19 octobre 2021, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public mercredi. Ainsi le nombre de décès depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie s’élève à 25 mille 121 morts, précise la même source. Le nombre des cas positifs recensés le 19 octobre est de l’ordre de 157 cas suite à la réalisation de 3907 analyses, soit 4.2 pc tests positifs. Il s’agit également de 513 malades hospitalisés dans les hôpitaux public et privé dont 18 nouveaux cas enregistrés le 19 octobre courant. Le nombre des cas admis en soins intensifs et en réanimation dans les hôpitaux des deux secteurs public et privé est de l’ordre de 121 cas avec 39 cas sous respirateurs artificiels.

