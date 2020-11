Selon les derniers chiffres publiés mercredi soir par le ministère de la santé, 1450 nouvelles contaminations et 96 décès ont été enregistrés le 17 novembre 2020.

Ainsi le bilan des cas confirmés d’infection au coronavirus est passé à 83772 dont 58229 personnes rétablies et 2541 décés.

A la même date, 1548 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 291 en soins intensifs et ­125 sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

- Publicité-