UIB 2022 : Des résultats rassurants

Dans un environnement économique encore convalescent post COVID-19 et déstabilisé par les retombées de la guerre en Ukraine, l’UIB a su conserver une trajectoire de croissance saine et rentable et faire preuve de résilience dans ses performances financières et commerciales au cours de l’exercice 2022. Son Produit Net Bancaire s’est établi à 490,4 millions de dinars, en hausse de 10,7% comparativement à 2021. Pour sa part, le Résultat Brut d’Exploitation a progressé de +22,4% atteignant 250,5 millions de dinars en 2022. Les bons résultats financiers de la Banque sont tirés, en outre, à la hausse par la bonne maîtrise des charges opératoires (+1%), avec un effet ciseaux positif.

Sur la base des résultats provisoires des travaux relatifs à la situation des engagements de la Banque, le coût net du risque clientèle demeure maitrisé. Cela témoigne de la bonne qualité du portefeuille de l’UIB, matérialisée par un taux de créances non performantes de 6,7% et par un taux de couverture des créances classées par les provisions de 67,7%. En trois ans, l’UIB a passé 145,1 millions de Dinars de provisions dont un montant de 54,5 millions de Dinars – de façon préventive – déterminé selon la méthodologie de calcul des provisions collectives telle que modifiée par la circulaire n°2022-02.

Messieurs Kamel Néji, Président du Conseil d’Administration et Raoul Labbé de la enardière,

Directeur Général, considèrent que l’UIB continue à faire progresser ses résultats tout en renforçant son capital humain, en modernisant ses infrastructures informatiques et en apportant de l’innovation utile et responsable au service de ses parties prenantes.