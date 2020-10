Covid-19: 1462 personnes atteintes dans le milieu éducatif

Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 au sein des institutions éducatives a atteint depuis, le 15 septembre, jusqu’au 22 octobre 2020, près de 1462 cas, annonce, jeudi, le ministère de l’éducation.

Dans son communiqué sur la situation sanitaire dans le milieu scolaire, le département de l’éducation précise que 602 institutions éducatives (0,050%) ont été touchées par le Covid-19. Près de 626 élèves 636 éducateurs et 131 cadres administratifs et pédagogiques et surveillants ont été atteints. Les cas enregistrés au niveau des travailleurs ont atteint 42, précise la même source.