COVID-19: 17 décès et 1319 nouvelles contaminations recensés le 10 septembre 2021

1319 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 10 septembre jusqu’à minuit sur un total de 10477 tests effectués, soit un taux de positivité de 12,59%.

Selon les chiffres publiés dimanche par le ministère de la santé, 17 décès supplémentaires ont été recensés à la même date.

Ainsi, le bilan est porté à 24205 morts du coronavirus sur un total de 685019 cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Par ailleurs, le ministère de la santé signale que le bilan des guérisons est porté à 661607 guérisons après le rétablissement de 5420 personnes en date du 10 septembre en cours.

S’agissant des hospitalisations, 23 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et privés, à la même date, portant le nombre total des malades hospitalisés, atteints de la COVID-19, à 2289 dont 454 sont dans les services de réanimation et de soins intensifs et 102 sont placés sous respirateurs artificiels.