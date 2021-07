Covid-19: 2 décès et 413 nouvelles contaminations à Médenine

Deux décès et 413 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24h dans le gouvernorat de Médenine. Ainsi le nombre total de décès s’élève à 696 décès et un total de 20246 cas positifs, a indiqué dimanche Zeid Anz, directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Médenine.149 cas ont été enregistrés à Médenine dans ses deux délégations nord et sud dans l’attente d’annoncer un confinement général à partir de minuit afin de briser la chaine de contamination. Le confinement générale dans la délégation de Zarzis a été prolongée après avoir enregistré 75 nouvelles contaminations. A Ben Guerdane 45 cas enregistrés samedi contre 145 cas relevés vendredi dernier. Le taux de contamination a enregistré une hausse dans la délégation de Sidi Makhlouf après avoir recensé 41 cas positifs et à Beni Khedech 31 cas. Il s’agit également de 72 cas à Djerba dont 47 cas à Houmet Souk, une situation qui nécessite selon Anz plus de vigilance. 23 cas sont enregistrés chez des élèves en plus de 6 cas parmi des enfants âgés de moins de 5 ans. Ainsi le nombre total des enfants contaminés durant deux jours est de l’ordre de 10 cas.

