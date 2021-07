COVID-19: 3000 contaminations par semaine chez les enfants

Les contaminations des enfants par le coronavirus s’élèvent à 3000 cas par semaine, a affirmé, jeudi, Mohamed Douagi, chef du service de réanimation néonatale à l’hôpital militaire de Tunis et président de l’association tunisienne de pédiatrie, qualifiant ce chiffre d’ « énorme ».

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a ajouté que depuis l’apparition du virus en mars 2020, quelque 20 mille cas de contamination ont été enregistrés chez des enfants. « Ceci nous pousse à tirer la sonnette d’alarme », a-t-il dit.

Le pédiatre a expliqué qu’il n’appelle pas au report de la rentrée scolaire mais à une bonne préparation en mettant en place une stratégie claire. Il a insisté aussi sur la vaccination des enseignants et du personnel éducatif dans le but de protéger les enfants, appelant à la vaccination des enfants âgés de plus de 12 ans pour lesquels une autorisation devra être sollicitée.