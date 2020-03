La pandémie de coronavirus a fait plus de 33 000 morts dans le monde. Plus de 700 000 cas ont été confirmés. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 140 000 cas confirmés, selon un dernier bilan publié ce lundi 30 mars.

En Europe, l’Espagne a enregistré hier dimanche, 838 morts en 24 heures, un nouveau record pour le pays portant le bilan à 6 528 décès