Covid-19: 341 cas positifs pour chaque 100 mille habitants dans le gouvernorat de Manouba

341 cas positifs sur un total de 100 mille habitants sont enregistrés dans le gouvernorat de Manouba durant les derniers 14 jours ainsi la situation épidémique dans la région est qualifiée d’alarmante. Selon les statistiques du ministère de la santé, le taux de contamination par le coronavirus dans le gouvernorat de Siliana a atteint 538 cas pour chaque 100 mille habitants, suivi par Kairouan avec 484 cas, Zaghouan 415 cas et Béja 411 cas positifs pour chaque 100 mille habitants. Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé un confinement général dans les gouvernorats de Kairouan, Siliana, Zaghouan, et Béja. Le ministère de la santé a appelé à la nécessité de respecter les mesures préventives et de respecter les protocoles sanitaires afin de maitriser la propagation de coronavirus.

