COVID-19 : 90% des lits de réanimation sont occupés

Selon les derniers chiffres du ministère de la santé, publiés ce mercredi, 90% des lits de réanimation et 70% des lits d’oxygène demeurent occupés en date du 03 mai 2021.

A la même date, 2792 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dont 2268 sont pris en charge dans les structures hospitalières publiques et 524 sont placés dans le secteur privé.

Parmi les personnes hospitalisées, 512 sont en réanimation et 177 sont sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020 jusqu’au 03 mai 2021, la Tunisie a enregistré 314152 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 266696 se sont rétablis et 11016 sont morts.