Covid-19: Auto-quarantaine pour les passagers du navire en provenance de Marseille

Les autorités sanitaires tunisiennes ont décidé de se contenter d’adopter une procédure unifiée d’engagement selon lequel les voyageurs arrivés, mardi dernier en Tunisie à bord d’un navire français en provenance du port de Marseille, stipulant le respect de l’auto-quarantaine à leurs domiciles, au lieu d’être hébergés dans des centres de quarantaine obligatoire. Cette mesure intervient après la confirmation de la contamination par le Coronavirus de 8 membres de l’équipage du navire en question.

Dans une déclaration à la TAP, le chef du comité de la quarantaine au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, a indiqué que la décision de se suffire à un engagement unifié à l’auto-quarantaine au lieu d’une quarantaine obligatoire, fait suite à de « sérieuses assurances reçues par les autoritaires sanitaires tunisiennes de la part des autorités françaises, selon lesquelles les 8 membres d’équipage du navire infectés par le Coronavirus, sont des techniciens chargés de la réparation et de l’entretien du bateau, et n’ont eu, par conséquence, aucun contact direct avec les passagers ».

Les départements régionaux de la santé ont été informés de la question et ont fait réception d’une liste des noms des voyageurs qui étaient à bord du navire pour assurer un suivi méticuleux de leur engagement au respect de l’auto-quarantaine et aux règles d’hygiène.

Rabhi a dans ce sens souligné que les autorités sanitaires comptent sur la conscience citoyenne quant à l’importance de signaler les contrevenants aux procédures d’auto-quarantaine pour les arrivants.

A rappeler que la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Bin Alaya, a déclaré, mardi à la TAP, que la coordination est en cours pour placer 1200 passagers en provenance du port de Marseille sur un navire français, dans des centres de quarantaine obligatoire, après la détection de la contamination par le coronavirus chez 8 membres de l’équipage du navire.

A noter que la France a été classée par les autorités sanitaires tunisiennes parmi les pays de la zone verte, dont les passagers ne font l’objet d’aucune mesure exceptionnelle à leur arrivée en Tunisie.