COVID-19 : De nouvelles mesures prises en faveur des entreprises de transport

Plusieurs mesures ont été prises en faveur des entreprises publiques actives dans le secteur du transport, notamment la levée du gel d’une partie de la prime consacrée à la Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens (SNCFT), outre la résolution du problème qui se pose entre la Société Tunisair Technics et les services douaniers, a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique, lors d’une réunion de travail tenue jeudi en collaboration avec le ministère des Finances.

Le ministre des Technologies de la Communication et de la Transition Numérique et du Transport et de la Logistique par intérim, Fadhel Karïem, a recommandé, au cours de cette réunion consacrée au soutien des sociétés de transport terrestre national et régional ainsi que la SNCFT qui souffrent de difficultés financières, de trouver des mécanismes susceptibles d’aider ces entreprises fortement endettées à cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Kraïem a insisté, selon un communiqué publié par le ministère du Transport, sur la nécessité de préserver les postes d’emplois au sein de ces entreprises, soulignant leur besoin d’un soutien financier pour garantir la pérennité des services publics et améliorer surtout la qualité des prestations de services.