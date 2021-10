Covid-19: Il sera renoncé au masque dans ce cas….

Ali Mrabet, chargé de la gestion du ministère de la Santé, a déclaré, ce vendredi 8 octobre, en marge de sa participation au deuxième Congrès militaire international de la Médecine tropicale et de voyage à Sousse, que quatre millions de citoyens ont été vaccinés, pendant les journées de vaccination massive.

Il a ajouté que 40% des Tunisiens sont entièrement vaccinés.

Ali Mrabet a, aussi, assuré à Mosaïque FM, que le taux de vaccination que le ministère de la Santé cherche à atteindre se situe entre 60 et 70% et que dans ce cas, il serait possible de se passer du port du masque.

Il a, par ailleurs, fait savoir que la situation épidémiologique est « très bonne », insistant sur la nécessité de rester vigilant et de respecter les mesures préventives, à savoir le port du masque et la distanciation physique.