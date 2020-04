Covid-19 : la BAD crée un fonds doté de 10 milliards de dollars

La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’annoncer la création d’un fonds de 10 milliards de dollars afin d’aider les pays membres régionaux à maîtriser la pandémie du Covid-19 sur le continent.

Ce fonds servira de relais principal à la Banque pour lui permettre de diriger ses opérations dans la conjoncture actuelle, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par la BAD.

Il sera à la disposition des gouvernements ainsi qu’à l’ensemble du secteur privé d’Afrique, souligne la même source, précisant qu’il sera doté de 5,5 milliards de dollars pour les opérations souveraines dans les pays membres de la Banque et de 3,1 milliards de dollars pour les opérations souveraines et régionales via les pays du Fonds africain de développement et le guichet de prêt à taux concessionnels du Groupe de la Banque chargé de répondre aux besoins des pays fragiles.

Un montant supplémentaire de 1,35 milliard de dollars sera consacré aux opérations du secteur privé, ajoute la même source.

D’ après le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, cette enveloppe tiendra compte des difficultés budgétaires de nombreux pays du continent, déclarant que la Banque déploiera toutes ses capacités afin d’aider l’Afrique en ce moment critique.

” Nous vivons une époque exceptionnelle, où nous devons prendre des mesures audacieuses et décisives pour sauver et protéger des millions d’Africains. Nous sommes engagés dans une course pour sauver des vies et aucun pays ne sera laissé pour compte “, a-t-il assuré.

La Banque Africaine de Développement avait émis, le 17 mars dernier, un emprunt obligataire social, ” Combattre le Covid-19 “, d’un montant record de 3 milliards de dollars, soit ” le plus grand emprunt social libellé en dollars américains émis sur le marché international des capitaux “.

La semaine dernière, le Conseil d’administration de la Banque a également approuvé l’octroi d’une aide d’urgence Covid-19 de deux millions de dollars pour soutenir les interventions de l’Organisation mondiale de la santé sur le continent.