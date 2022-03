Covid-19: La Tunisie sur la liste verte grâce à sa bonne gestion de la crise

L’accès de la Tunisie à la liste verte relative au classement des pays selon l’amélioration de la situation épidémique s’explique par un ensemble de critères scientifiques réalisés en matière de gestion de la crise de Covid-19, a indiqué mardi Hechmi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration à la TAP Louzir a précisé que ce classement s’appuie sur un ensemble de données objectives en relation avec le développement de la situation épidémiologique dont le nombre des cas positifs durant les deux dernières semaines qui ne devant pas dépasser 100 cas sur un ensemble de 100 mille habitants.

Il s’agit également du nombre des personnes hospitalisées et le taux de décès sur un ensemble de 1 million ou 2 millions selon les pays, a encore ajouté la même source. La Tunisie a réussi une maîtrise de la situation et a limité la propagation du coronavirus ce qui a permis ainsi une amélioration des différents indicateurs relatifs à la situation épidémique et un classement sur la liste verte grâce à la crédibilité des données scientifiques fournies, a encore rappelé Louzir. Malgré l’amélioration de la situation épidémique, Louzir a souligné l’impératif du respect des mesures préventives notamment dans les espaces fermés et de poursuivre la vaccination.