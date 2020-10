COVID-19 : le bilan des décès dépasse les 600

Le bilan des décès du coronavirus a dépassé les 600 personnes et plus de deux mille cadres médicaux et paramédicaux ont été contaminés, a indiqué samedi Nissaf Ben Alaya, directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

- Publicité-

« On enregistre une moyenne de 24 décès par jour, soit environ un décès chaque heure », a-t-elle précisé dans une déclaration à l’agence TAP signalant que le taux de positivité des tests est encore supérieur à 30%.

Par ailleurs, Ben Alaya a fait savoir que le bulletin comportant les derniers chiffres sur la situation épidémiologique en Tunisie serait publié trois fois par semaine.