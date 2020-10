COVID-19 : le bilan des décès passe à 389

En date du 06 octobre 2020, le nombre total de personnes décédées des suites du coronavirus en Tunisie est porté à 389, a fait savoir Nissaf Ben Alaya, porte parole du ministère de la santé.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Ben Alaya a signalé que 25 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24H (entre le 05 et le 06 octobre).

Le nombre de malades hospitalisés est aussi porté à 472, contre 452 le 05 octobre, dont 122 sont admis en soins intensifs et 50 placés sous respitrateurs artificiels, a-t-elle ajouté rappelant que sur plus de 256 mille tests effectués depuis le mois de février 2019, 24542 ont été positifs.

« Sur le total des cas confirmés, 5% seulement ont été âgés de moins de 14 ans et aucun décès n’a été enregistré chez les enfants », a-t-elle précisé.

Ben Alaya a indiqué que le taux d’incidence se situe actuellement à 156 sur 100 mille habitants soulignant que le virus connait en cette période une expansion rapide sur l’ensemble du pays.

Pendant les 14 derniers jours, le taux d’incidence général dans le pays est de 72,9 sur 100 mille habitants. Dans 14 gouvernorats ce même taux est supérieur à 50 sur 100 mille habitants, dans 27 délégations il est supérieur à 100 sur 100 mille et le taux général depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier y est supérier à 250 sur 100 mille habitants d’où leur classification parmi les hotspots.

Selon Ben Alaya, il y’a une légère amélioration dans l’application des mesures préventives et des procoles sannitaires mais il faut, toutefois, une application plus rigoureuse de toutes les dispositions notamment dans les hotspots.

Dans ce contexte, la responsable a réitéré son appel à tous les citoyens à porter le masque et à adopter les gestes barrières pour éviter la contamination et les complications sanitaires.