Covid-19 : Le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec la France à compter du 27 novembre

Face à la reprise de la pandémie de Covid-19 en France, le Maroc a décidé de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de l’Hexagone. « Cette décision entrera en vigueur à partir du 26 novembre 2021 à 23h59 (22h59 GMT), et ce jusqu’à nouvel ordre », précise un communiqué officiel relayé par l’agence de presse MAP jeudi 25 novembre.

- Publicité-

L’annonce « intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen », précise le Comité interministériel de suivi du Covid.

Le mois dernier, les autorités marocaines avaient déjà suspendu les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays. Si au Maroc la situation épidémiologique est en amélioration constante, ayant permis la levée début novembre d’un couvre-feu nocturne national en vigueur depuis des mois, l’Europe est redevenue cet automne l’épicentre mondial de la pandémie.