COVID-19 : le taux de positivité des tests s’élève à 27,7%

Au cours de la 16ème semaine de l’année en cours (du 17 au 23 avril), le taux de positivité des tests du coronavirus s’est élevé à 27,7% contre 5,53% durant la troisième semaine de 2023 (du 16 au 22 janvier).

En effet, selon le bilan publié mardi par le ministère de la santé, sur un total de 473 tests effectués, 129 se sont révélés positifs. Trois décès ont été enregistrés durant la même période et 16 personnes ont été hospitalisées dans les établissements de santé publics et privés.

Ainsi, depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 1152612 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés dont 29387 décès et 1136819 rétablissements.

- Publicité-