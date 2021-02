Covid-19: Le vaccin est-il vraiment efficace contre le variant tunisien?

Un nouveau variant du coronavirus a été récemment découvert en Tunisie. Dans ce contexte, le directeur général de la santé publique Fayçal Ben Salah a annoncé que le nouveau variant avait des ressemblances avec ceux britannique et sud-africain.

- Publicité-

Pour sa part, le membre du comité scientifique du coronavirus, Anis Guellouz a déclaré et que selon l’Institut Pasteur qui est en train de mener des études sur le degré de sa propagation et d’après les premiers résultats, ce variant n’est pas importé.

Guellouz a, sur un autre volet, précisé que les vaccins acquis par la Tunisie, sont efficaces contre les nouvelles souches.

Dans le même ordre d’idées, le membre du comité scientifique du coronavirus, il a rappelé que le nombre de nouveaux cas détectés varie entre 700 et 800 par jour, alors que les décès s’élèvent à 30 soulignant que les tests de dépistage restent limités.

Il a, d’autre part, affirmé que la situation épidémiologique est en amélioration par rapport aux mois de décembre et janvier, mais le non-respect du protocole sanitaire a causé une hausse des contaminations.

La Tunisie recevra plus de 8 millions de doses de vaccins

La Tunisie recevra, en 2021, 8 millions 800 mille doses du vaccin anti-COVID-19 qui serviront à vacciner 5 millions de personnes contre le coronavirus, a souligné Faouzi Mehdi, ministre de la Santé.

A cet égard, il a fait remarquer qu’en cas de complications suite à l’utilisation du vaccin ou de médicaments contre le coronavirus, le patient pourra, en premier lieu, contacter le centre national de pharmacovigilance qui s’assurera de l’existence d’un dommage avant de soumettre le dossier au comité scientifique pour évaluer l’indemnisation de la victime ayant utilisé un vaccin ou un médicament contre le coronavirus autorisé sur le marché.

Selon le ministre , la liste des éventuels effets indésirables de chaque vaccin contre le coronavirus est régulièrement actualisée en fonction des nouveautés à l’échelle internationale.

Covid: 719 nouvelles contaminations et 38 décès

719 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées, le 20 février 2021 jusqu’à 11h, sur un total de 3684 tests effectués, a annoncé, dimanche soir, le ministère de la santé dans son bilan quotidien.

Au même jour, 38 décès supplémentaires ont été recensés portant, ainsi, le bilan à 7793 morts du coronavirus et un total de 228 362 cas confirmés, dont 188 607 guérisons après le rétablissement de 290 personnes.

Selon la même source, en date du 20 février 2021, 1252 malades atteints du COVID-19 étaient hospitalisés dont 284 admis en soins intensifs et 111 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.