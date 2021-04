Covid-19 : Le variant identifié au Royaume-Uni n’entraîne pas plus de formes graves, selon deux études

Deux études publiées mardi 13 avril affirment que le variant identifié au Royaume-Uni du Sars-CoV-2 n’entraîne pas plus de formes graves du Covid-19. Ces conclusions contredisent ainsi de précédents travaux de recherche, mais confirment que le variant B.1.1.7 est bien plus contagieux que les souches précédentes du coronavirus.

Les auteurs de la première étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases , ont analysé les données de 341 malades du Covid-19 hospitalisés à Londres entre le 9 novembre et le 20 décembre, en pleine émergence du variant dit « britannique », désormais dominant dans une grande partie de l’Europe : 58% d’entre eux étaient infectés par le B.1.1.7 et 42% par d’autres souches.

Par ailleurs, 36% des patients du premier groupe sont tombés gravement malades ou sont morts contre 38% dans le deuxième groupe, ce qui suggère que le variant identifié au Royaume-Uni n’est pas associé à une plus grande gravité. Les chercheurs ont en revanche montré que les échantillons provenant de patients infectés par cette souche contenaient en moyenne une plus grande quantité de virus, indice d’une transmissibilité plus élevée.