COVID 19: L’indice Tunindex accuse un fort repli de 9,59%, en mars 2020

-” Traduisant les fortes incertitudes et les risques perçus par les investisseurs quant à l’impact économique et social de la propagation du virus COVID-19 dans notre pays, l’indice Tunindex a accusé en mars 2020 un fort repli de 9,59%, clôturant à 6 483,38 points, après une hausse de 1,29% durant le mois de février 2020, selon l’analyse de l’activité mensuelle de la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses pertes se sont accentuées à 8,97%, contre une perte de 5,64% durant la même période de l’année 2019.

Le Tunindex20 qui représente la performance des 20 plus grandes valeurs les plus liquides cotées sur les marchés des titres de capital de la Bourse de Tunis, a suivi la même tendance, avec une baisse de 10,79% à 2 804,18 points après une hausse de 1,68%, durant février 2020. Sa perte cumulée depuis le début de l’année s’établit à 10,37% après une perte de 6,43% durant la même période de l’année 2019.

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 186 millions de dinars(MD), en forte hausse de 142% par rapport au mois précédent. Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 8,9MD contre 3,8MD , durant le mois de février, et à 5,7MD depuis le début de l’année 2020.

La balance des variations des cours des titres cotés a été marquée , en mars 2020, par une tendance baissière avec 12 valeurs en hausse et 61 valeurs en baisse.

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 38% à 48% et le ratio de satisfaction de 50% à 71%.