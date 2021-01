Covid-19: l’Union européenne déconseille les voyages non essentiels

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé jeudi soir que « tous les voyages non essentiels doivent être fortement déconseillés », « en raison de la situation sanitaire très grave » liée à la pandémie de Covid-19.

La dirigeante a cependant affirmé qu’il était « de la plus haute importance de continuer à faire fonctionner le marché unique », c’est-à-dire de continuer à permettre le transport « fluide des travailleurs essentiels et des marchandises à travers les frontières » des pays au sein de l’Union européenne.

Concernant les frontières extérieures de l’UE, « nous proposerons des mesures de sécurité additionnelles pour les voyages essentiels vers l’Europe, par exemple en exigeant un test avant le départ », a-t-elle ajouté, à l’issue d’un sommet en visioconférence des 27 Etats membres.

« Nous sommes de plus en plus inquiets au sujet des différents variants » du coronavirus, a reconnu Ursula von der Leyen.

L’agence européenne chargée des épidémies (ECDC), qui a relevé son évaluation des risques sanitaires liés à ces variants du coronavirus (britannique, sud-africain), plus contagieux, avait déjà appelé jeudi les dirigeants européens à se tenir prêts à prendre des mesures « plus strictes » dans les « semaines à venir ». Elle a notamment estimé que « les voyages non essentiels devaient être évités ».