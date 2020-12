Covid-19 : Moscou admet que le nombre de morts en Russie est le triple du bilan officiel

Le gouvernement russe a admis, lundi 29 décembre, quelque 186 000 décès dus au Covid-19 cette année, un bilan plus de trois fois supérieur au décompte officiel et qui fait de la Russie l’un des pays les plus endeuillés au monde. Ces nouveaux chiffres se basent sur une définition plus large des victimes contaminées par le SARS-CoV-2, en vertu d’une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales.

Ces chiffres s’opposent à ceux publiés quotidiennement par le gouvernement, transmis à l’OMS et utilisés pour les comparaisons internationales, qui ne prennent en compte que les décès du Covid confirmés par autopsie.

Lundi, l’office des statistiques Rosstat a fait état d’un excès de mortalité entre janvier et novembre de 229 700 personnes, en hausse de 13,8 % par rapport à la même période de 2019. Et « plus de 81 % de cette hausse de la mortalité sur cette période est due au Covid et aux conséquences de la maladie due au coronavirus », soit un peu plus de 186 000 décès, a indiqué, selon les agences de presse russes, la vice-première ministre en charge de la santé.