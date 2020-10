Covid-19: Nouvelles contaminations à Gafsa, Kasserine, Sousse et Tozeur

De nouveaux cas positifs de Covid-19 et des décès ont été enregistrés, mardi, dans les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Sousse et Tozeur :

- Publicité-

Gafsa : 25 nouvelles contaminations

Dans le gouvernorat de Gafsa, la direction régionale de la santé a annoncé, mardi, 25 nouvelles contaminations par le Covid-19, selon les résultats de 58 prélèvements réalisés, au cours des dernières 24h.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 a atteint, depuis le mois de mars, 497 dont 9 décès et 240 guérisons dans 10 délégations sur un total de 13, a fait savoir le directeur régional de la santé Salem Nasri.

Actuellement, 11 personnes sont hospitalisées et les autres sont soumises soit à l’isolement obligatoire aux centres de Monastir et de Mahdia ou à l’auto-isolement dans leurs maisons.

Les personnes porteuses du virus sont réparties sur Gafsa Sud (164 cas), Guetar (28), El Ksar (19), Redayef (10), Gafsa Nord (7), Métloui (5), Om Laarayes (4), Mdhila (2), Sidi Yaïch (02) et Zanouch (1).

Kasserine : 40 nouveaux cas confirmés

Les services de santé de Kasserine ont annoncé 40 nouveaux cas confirmés de Covid-19, suite à l’obtention des résultats de 77 prélèvements analysés aux laboratoires de l’hôpital régional de Kasserine et celui de Farhat Hachad à Sousse, a déclaré le directeur régional de la santé Abdelghani Chaabani.

A ce jour, le nombre de personnes infectées par le Covid-19, depuis le début de la pandémie, a atteint 482 cas, outre 22 décès.

A rappeler que le laboratoire d’analyses biologiques de l’hôpital régional de Kasserine, financé par le conseil régional du gouvernorat d’un montant de 180 mille dinars a entamé, mardi, les analyses de 30 prélèvements des cas suspects de Covid-19

Il a mis l’accent sur l’éventuelle mise en place, mercredi, d’un laboratoire militaire mobile dans la région pour effectuer jusqu’à 400 tests rapides/jour, exclusivement aux personnes présentant des symptômes sévères du virus.

A noter que la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours du gouvernorat de Kasserine a décidé de poursuivre la fermeture des cafés et des commerces ouverts au public de 20h à 05h du matin et de leur autorisation à travailler avec 50% de leur capacité, à Kasserine Sud, Kasserine Nord Ezzohour, Feriana, Sbeitla, Sbiba et Fousana.

Il s’agit également de la poursuite de la fermeture des marchés hebdomadaires et des bains maures et l’obligation du port des bavettes pendant la prière

Sousse : 83 nouvelles contaminations

La chargée de communication à la direction régionale de la Santé, Hafsia Laadhari, a annoncé que 83 nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été enregistrées, mardi, à Sousse.

Au moins 4240 personnes ont été jusqu’ici diagnostiquées positives au nouveau coronavirus, depuis le mois de mars, dont 4151 cas après la réouverture des frontières, en mois de juin.

Le nombre total de décès atteint 116 depuis le début de la pandémie, dont 108 cas, depuis la réouverture des frontières, contre 1591 personnes qui ont été rétablies.

Tozeur : 29 nouvelles contaminations par le Covid-19

La direction régionale de la santé de Tozeur a enregistré, mardi, 29 nouvelles contaminations par le Covid-19 suite à l’obtention des résultats de 80 prélèvements. Ces cas sont répartis sur Tozeur ville (12), Dguech (7), Nafta (9) et El Hamma (1), selon le directeur régional de la santé, Nabih Thabet.

Le nombre total des cas confirmés, depuis le mois de septembre, a atteint 316, alors que 3 décès ont été enregistrés.

A noter que cinq personnes sont hospitalisées dans les services de réanimation de l’hôpital régional de Tozeur et de l’hôpital local de Hezwa.