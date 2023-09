COVID-19 : Plus de 200 contaminations au mois d’août contre moins de 30 cas en juillet

» Quelque 230 cas d’infection par le coronavirus ont été enregistrés au mois d’août dernier contre 26 contaminations au mois de juillet 2023 « , a fait savoir, Tarek Ben Nasr, directeur régional de la santé dans le gouvernement de Tunis.

» 22 personnes ont été hospitalisées au mois d’août, dont deux ont été admises en réanimation, contre 13 hospitalisations en juillet 2023 « , a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP.

» Toutefois, aucun décès n’a été enregistré durant la même période « , a-t-il souligné.

En outre, le responsable a appelé tous les citoyens et particulièrement les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner pour éviter la contamination.

Dans ce contexte, il a signalé que le nombre de personnes vaccinées par jour ne dépasse pas les 17 individus.

Selon Ben Nasr, des campagnes de sensibilisation visant à encourager les citoyens à se faire vacciner seront organisées en octobre prochain dans les dispensaires.

Par ailleurs, le responsable a mis l’accent sur l’importance de la vaccination et des mesures préventives pour lutter contre la propagation de la maladie de COVID-19.

