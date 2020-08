Covid-19: « Save », un instrument financier de 3 MD pour soutenir les startups impactées

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC), Smart Capital et Tunisian Startups lancent » SAVE « , un instrument financier de 3 millions de dinars destiné à soutenir les startups les plus impactées par la pandémie de Covid-19.

Financée par la CDC et » INNOV’I « , un programme de l’Union Européenne mis en œuvre par Expertise France, Save est une initiative créée à l’issue de la formation d’une taskforce composée de la CDC, ATIC, Tunisian Startups et Smart Capital. L’objectif étant de sonder, soutenir l’écosystème fragilisé par cette crise, analyser ses besoins et articuler une offre qui puisse répondre à ses enjeux, selon un communiqué publié conjointement, lundi, par les ministères des Finances et des Technologies de la Communication et de la Transformation digitale.

Déployé par les ministères des Finances et du ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation digitale, à l’origine de l’initiative nationale Tunisian Startups, » SAVE » est une avance remboursable allant de 10000 à 50000 dinars destinée aux Startups Labellisées qui courent un risque de liquidation ou de licenciement de personnel.

Pour bénéficier de ce mécanisme de financement, les startups sont appelés sont appelés à déposer leurs demandes, jusqu’au 23 août 2020, sur le Portail des Startups save.startupact.tn. Le remboursement est exigé si la Startup atteint certains objectifs à l’instar d’une levée de fonds.

Pour Mohamed Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de Communication et de la Transformation Digitale, L’instrument SAVE se veut » une réponse appropriée à ce besoin « , faisant savoir que sur les 292 Startups labellisées à date, plusieurs ont été affectées par la crise Covid19 et ont besoin de soutien pour surmonter son impact et retrouver leurs viabilités.

De son côté, Mohamed NizarYaiche, ministre des Finances, a indiqué que son département est en train de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le sauvetage des entreprises affectées.

» Nous comptons beaucoup aujourd’hui sur l’apport des Startups et au-delà des mesures structurelles, nous allouons une enveloppe conjoncturelle de 3 MDT pour permettre le sauvetage d’une centaine de Startups labellisées via l’instrument SAVE « , a-t-il déclaré.

Une session d’information en ligne se tiendra le jeudi 6 aout à midi sur https://save.startupact.tn/