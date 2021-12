Covid-19 : Sfax indemne de tout cas de variant omicron

Le directeur régional de la santé du gouvernorat de Sfax, Jawhar Mokni, a affirmé que la situation pandémique dans la région est plutôt stable, avec un taux de positivité de 5 à 7% durant les 14 derniers jours.

Des opérations de dépistage sont effectuées dans les régions où sont signalés plusieurs cas de contamination, a-t-il indiqué, soulignant que, la semaine dernière, un foyer a été découvert dans une école et une région dans l’île de Kerkennah.

« Le virus a été maîtrisé et il n’y a aucun facteur qui prouve la découverte du variant omicron dans la région », a-t-il solennellement annoncé, cité par Mosaïque fm . Les données sont publiées de façon claire et transparente. La veille et la surveillance sont appliquées dans les ports et l’aéroport de Sfax », a-t-il assuré.