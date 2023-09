Covid-19 : Un vaccin Pfizer contre le nouveau variant autorisé en Europe

La circulation du sous-variant du Omicron XBB.1.5 du Covid-19 pourrait être prochainement ralentie grâce à l’arrivée d’un nouveau vaccin développé par Pfizer et BioNTech et adapté à cette souche du virus. Celle-ci étant devenue dominante dans plusieurs parties du monde, l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé en juin que les vaccins soient mis à jour pour la cibler plus efficacement.

L’organe a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir approuvé un vaccin à ARN messager appelé Comirnaty Omicron XBB.1.5. Il peut être inoculé aux adultes et aux enfants âgés de six mois et plus. A l’approche de l’hiver, l’EMA s’est dite confiante quant aux effets du produit. « Comme Omicron XBB.1.5 est étroitement lié à d’autres variants actuellement en circulation, le vaccin devrait aider à maintenir une protection optimale contre (…) ces autres variants », a estimé l’agence.

Pfizer et BioNTech n’étaient pas les seuls à plancher sur un vaccin contre ce variant spécifique du coronavirus. D’autres laboratoires pharmaceutiques pourraient à leur tour lancer leur propre sérum à terme. Comirnaty Omicron XBB.1.5 peut générer des effets secondaires mineurs, a prévenu l’agence, qui a ajouté que « des effets secondaires plus graves peuvent survenir dans de rares cas ».