Covid-19 : une quarantaine payante à l’hôtel en Angleterre

L’Angleterre durcit son arsenal pour éviter l’importation de variants du Covid-19 dans le pays. À compter de ce lundi 15 février, une quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque va être instaurée. Le gouvernement a déjà interdit les arrivées des non-résidents en provenance des 33 pays d’une liste rouge qui comporte la totalité de l’Amérique latine et l’Afrique du Sud, et où ont été identifiés de nouveaux variants.

À partir de lundi, résidents britanniques ou citoyens irlandais arrivant en Angleterre en provenance de ces pays seront consignés dans un hôtel et placés sous surveillance durant dix jours. Les voyageurs arrivant des autres pays doivent aussi suivre une quarantaine de 10 jours, mais peuvent le faire chez eux. Ce séjour à l’hôtel ne sera pas gratuit : il faudra compter 1 750 livres sterling (près de 2 000 euros), tests compris. Car, comme tous les autres voyageurs, ils devront, en plus de présenter un test négatif effectué dans les 72 heures qui précèdent leur départ, être dépistés aux deuxième et huitième jours de la quarantaine.