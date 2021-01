Covid : Manque flagrant en lits de réanimation dans les régions intérieures

Selon les données collectées par l’organisation I Watch, il existe des disparités profondes entre les régions au niveau de la répartition des lits de réanimation et d’oxygène réservés aux malades atteints de la COVID-19.

L’organisation souligne, sur sa page officielle, qu’un an après l’apparition de la pandémie en Tunisie, des régions intérieures enregistrent, à ce jour, un manque flagrant de lits de réanimation réservés aux malades atteints de la COVID-19.

Selon la même source, le gouvernorat de Sidi Bouzid dispose actuellement d’un seul lit COVID-19 à l’hôpital régional.

Dans les gouvernorats de Béja, Le Kef, Siliana, Jendouba, Kairouan, Tozeur et Tataouine on compte au maximum 5 lits de réanimation, voire moins, dans chaque région.

En revanche, les gouvernorats du Grand Tunis, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax disposent de plus de 60% du total de lits de réanimation COVID-19 dont le nombre s’élève à 307 lits en date du 16 janvier en cours.

L’organisation a signalé qu’à la même date (16 janvier) 83% des lits de réanimation et 55% des lits d’oxygène étaient occupés.