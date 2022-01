Covid: « Signes encourageants » au Royaume-Uni pour la levée des restrictions

Il existe des « signes encourageants » laissant envisager la levée des restrictions liées au Covid en Angleterre à la fin du mois, a déclaré dimanche Oliver Dowden, membre du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Evoquant ces restrictions sur SkyNews, dont le télétravail et l’introduction du passeport sanitaire en certains lieux, Oliver Dowden, ministre sans portefeuille au sein du gouvernement, a souligné le « fardeau que cela impose à l’hôtellerie-restauration, à l’économie, aux écoles, etc., et je veux que nous nous en débarrassions si c’est possible ».

« Les signes sont encourageants mais, clairement, nous attendrons de voir les données avant de prendre cette décision finale », a ajouté Dowden, qui est aussi président du parti conservateur.

Ces restrictions, décidées le mois dernier, doivent être réexaminées le 26 janvier. Selon les médias, leur assouplissement s’intégrerait dans une stratégie de Boris Johnson pour se relancer. Englué dans un scandale provoqué par des fêtes à Downing Street en plein confinement, le dirigeant conservateur lutte pour son maintien en pouvoir.