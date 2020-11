Covid : Une recherche tunisienne pour identifier les mutations génétiques

Le laboratoire de procédés de criblage moléculaire et cellulaire du Centre de Biotechnologie de Sfax effectuera dans deux semaines des analyses de laboratoire pour identifier les mutations génétique du virus « SARS-Cov 2″ (nouveau coronavirus), qui comprendra 20 échantillons prélevés le mois dernier, a annoncé le directeur du laboratoire, Sabri Masmoudi.Le but de ces analyses est de suivre les variations qui peuvent atteindre le génome du virus (mutations génétiques) et l’impact sur la vitesse de propagation du virus, la gravité des symptômes qui peuvent apparaître chez les personnes atteintes de la maladie Covid-19 et l’efficacité de la vaccination.Il a souligné la possibilité de découvrir de nouvelles mutations génétiques du virus, notamment dans cette nouvelle recherche scientifique, à la lumière de la propagation généralisée des cas locaux en Tunisie et de la tendance à la hausse qu’elle a connue depuis septembre dernier jusqu’à aujourd’hui.Selon lui, le nouveau coronavirus connaît plusieurs changements (mutations). » En effet, dès que le virus pénètre dans le corps, il commence à faire de nouvelles copies de lui-même et continue d’infecter d’autres cellules « , a-t-il expliqué.Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche fédéré lancé fin juin 2020, auquel ont participé d’autres laboratoires de Sfax, Monastir et Tunisie, en plus du laboratoire de méthodes de criblage partiel et cellulaire, sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en coopération avec le Ministère de la Santé.L’équipe de chercheurs en charge de ce projet a publié les résultats scientifiques de 7 échantillons appartenant au génome du virus, qui ont été analysés en août 2020.Masmoudi a indiqué que l’équipe de recherche a découvert dans la première phase du projet, la fréquence élevée de la mutation D614G apparue en Tunisie, dont la plupart a été importée lors de la première vague. Il a annoncé que la deuxième partie de ce projet sera lancée au bout de deux mois, et est liée aux analyses de laboratoire sur 100 échantillons de gènes humains pour les personnes infectées par le Coronavirus dont la gravité de leurs symptômes de maladie varie de simple ou inexistante à sévère. Le but est de comparer les séquences du génome humain dont ils disposent afin de déterminer les facteurs génétiques qui ont causé l’aggravation des symptômes et ceux qui ont aidé à y résister et ont conduit à une faiblesse ou à l’absence de symptôme.

- Publicité-