Covid19: 45% des inscrits sur evax.tn ont reçu la 1ère dose du vaccin

Le ministère de la Santé a fait savoir que le taux de personnes vaccinées avec la première dose contre le Covid19 parmi celles enregistrées sur le système «Evax» a atteint 45%, le 1er juillet courant. Le nombre des personnes vaccinées avec la deuxième dose a atteint 569 992.

Il a ajouté, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook que les opérations de vaccination des citoyens avec les première et deuxième doses du vaccin anti-coronavirus se poursuivent conformément aux priorités fixées dans la stratégie nationale de vaccination notant, à cet égard, que le pourcentage de personnes vaccinées avec la première dose parmi le groupe des 75 ans et plus est de 81,8%, 79,3% dans le groupe d’âge 60-74 ans et 61,9% dans le groupe d’âge 50-59 ans.

Il a souligné que le taux d’inscription des tranches d’âge concernées par la vaccination (18 ans et plus) sur le système « Evax » a atteint les 36% au 1er juillet courant.

Le ministère de la Santé a, de nouveau, rendu hommage à l’ensemble du personnel médical pour ses efforts face à la pandémie de Coronavirus, que ce soit dans la prise en charge des patients infectés par l’épidémie ou dans la campagne nationale de vaccination dans les différents centres désignés à cet effet.

Le ministère a souligné dans un autre communiqué que le nombre des inscrits sur le système a atteint les 2 990 404 personnes, au 112e jour de la campagne. Le nombre des personnes vaccinées, le 2 juillet 2021, a atteint 31095.

Il a également réitéré son appel à tous les citoyens souhaitant se faire vacciner contre le coronavirus, à s’inscrire sur la plateforme de vaccination « EVAX.tn »

