Covid19 : Une batterie de mesures au profit du gouvernorat de Monastir

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé, vendredi, une série de mesures au profit du gouvernorat de Monastir dont notamment l’achat d’équipement médical, et l’installation d’un hôpital de campagne à la délégation de Menzel Nour pour un coût de 100 000 dinars, et un autre à Monastir ainsi que l’accélération du recrutement d’un cadre médical et paramédical pour renforcer les établissements de santé dans la région.

A l’issue d’une séance de travail tenue vendredi soir au siège du gouvernorat de Monastir, le ministre a indiqué que le chef du gouvernement a autorisé le recrutement de 3 000 personnels médicaux et paramédicaux à l’échelle nationale. Faouzi Mehdi a signalé qu’il a été également décidé d’augmenter le nombre de lits dans l’unité de réanimation de l’hôpital universitaire Fatouma Bourguiba de Monastir de deux à 18 lits de réanimation pour la Covid 19, et de 40 lits équipés d’oxygène à 60, dont 10 lits équipés d’oxygène placés au centre régional des porteurs « Covid 19 » à Monastir.

Le ministre a aussi annoncé l’ouverture aujourd’hui samedi du centre régional des porteurs COVID-19 dont la capacité d’accueil s’élève à 200 lits. Le centre, qui accueillera les porteurs COVID-19 de la région, sera aussi doté d’une ambulance à partir de la semaine prochaine, a fait savoir le ministre soulignant l’engagement du département à mobiliser les fonds nécessaires restants pour l’achèvement de l’unité COVID-19 à l’hôpital universitaire Fatouma Bourguiba d’une capacité de 10 lits et dont le coût s’élève à 350 mille dinars.

Faouzi Mehdi a ajouté qu’une enquête sera ouverte au sujet du personnel médical et paramédical à l’hôpital régional de Ksar Helal qui a refusé de prendre en charge des malades atteints de la COVID-19.

Selon le bilan du jeudi soir, la région de Monastir compte 1252 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 79 nouvelles contaminations. 1123 sont encore porteurs du virus dont 3188 sont actuellement placés en auto-confinement et 46 en confinement obligatoire.