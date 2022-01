Création d’un comité conjoint pour les frontières terrestres et maritimes tuniso-libyennes

La Libye et la Tunisie ont convenu de former un comité conjoint pour les frontières terrestres et maritimes afin de dégager des dénominateurs communs pour surmonter les difficultés entre les deux parties.

Cité par l’agence de presse LNA, le ministère libyen des Affaires étrangères a déclaré que l’accord est intervenu lors d’une réunion tenue , mardi, avec l’ambassadeur de Tunisie, Lassaad Laajili en présence du directeur du département des affaires arabes, du président du comité des frontières terrestres et maritimes, du directeur du bureau des affaires militaires du ministère, et de représentants de la Société nationale de pétrole, de l’état-major général et des gardes-frontières.

Le ministère a ajouté que la réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer et de résoudre certaines des difficultés auxquelles se heurte le progrès de la coopération.