Les travaux du Forum d’affaires tuniso-libyen à Djerba, organisé sur deux jours (les 27 et 28 mai 2021) par l’Association du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, en coopération avec l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, ont été couronnés par l’annonce de la création d’un Conseil économique tuniso-libyen.

Parmi les missions principales de ce conseil – composé d’experts en économie, en entrepreneuriat et en investissement, ainsi que de structures et organisations professionnelles des deux pays- figurent le réseautage des relations économiques tuniso-libyennes, le suivi des accords et la résolution des problèmes pouvant se dresser devant les investisseurs.

Le forum, qui a enregistré la participation d’un grand nombre d’acteurs économiques des deux pays, a également abouti à la signature de plusieurs accords permettant la mise en œuvre de projets communs.

Les projets les plus en vue consistent notamment en la création d’une école supérieure de santé à Djerba pour la formation d’une main-d’œuvre spécialisée, la réalisation de deux centres médicaux spécialisés respectivement dans les maladies cardiovasculaires et dans les soins des maladies cancéreuses à la ville de Zaouïa en Libye.

A l’issue de cet événement économique, un accord de partenariat a également été signé entre l’association du développement, de l’investissement et de la coopération internationale (partie organisatrice) et l’Union de l’industrie, du commerce et de l’agriculture à Zaouïa, portant sur les échanges commerciaux, l’emploi, le développement des investissements privés, l’organisation des foires et la formation.

Premier partenaire économique arabe et africain de la Tunisie et cinquième client du pays au niveau international, la Libye conserve toujours son poids dans l’économie tunisienne. La Libye est un pays riche en ressources naturelles et est demandeurs de compétences tunisiennes. Au-delà de l’économie, les liens entre la Tunisie et la Libye revêtent une dimension sociale bien ancrée. La Libye, devenue première destination des Tunisiens, abrite une colonie tunisienne de 60 000 ressortissants.

Un demi-million de travailleurs tunisiens requis pour la reconstruction

Depuis que la révolution libyenne a commencé, l’économie du pays tourne au ralenti. En effet, la majorité des travailleurs libyens sont des étrangers dont beaucoup ont préféré quitter le pays pour fuir la violence du conflit. Et l’économie compte beaucoup sur le commerce avec les pays voisins comme la Tunisie, mais les frontières ayant été renforcées, ce commerce est au plus mal.

L’un des résultats hautement probables des multiples réunions tuniso-libyennes en cours a été annoncé par le président du Conseil d’affaires tuniso-libyen, Abdelhafiz Al-Skraafi, qui a assuré que le marché libyen a besoin d’environ 500.000 travailleurs tunisiens pour les efforts de reconstruction de la Libye. Il a noté qu’environ 50 000 travailleurs tunisiens sont arrivés en Libye récemment.

Dans des déclarations à la presse reprises par le site Libya Review, il a affirmé que « l’amélioration prévue » du taux de change du dinar libyen et le redressement progressif de la monnaie aideraient les Tunisiens à aller travailler dans le pays voisin. Actuellement, le taux « n’encourage pas » les travailleurs tunisiens à aller travailler en Libye.

Al-Skraafi a indiqué que les estimations préliminaires des contrats de travail en Libye indiquent une augmentation de la part de la Tunisie de 20% après l’augmentation de la demande pour un certain nombre de spécialités médicales et de services et de professions liées à la construction et au pétrole.

Il a souligné que les contrats commerciaux qui seront signés entre les deux pays boosteront la demande libyenne pour les produits industriels tunisiens, et élargiront la capacité des usines à recevoir plus de travailleurs pour répondre à la demande libyenne.