Crise migratoire subsaharienne: L’effet boomerang!

« Blocage des marchandises tunisiennes dans certains ports Africains, annulations de commandes et même de marchés, campagnes de boycott de produits tunisiens, réorientation des patients vers d’autres destinations, retour de dizaines d’étudiants dans leurs pays pourtant en situation régulière, annulation de voyage de plusieurs hommes d’affaires subsahariens, annulation de missions, salons, forums…vive inquiétude de milliers de Tunisiens qui travaillent partout en Afrique, voilà les constats recueillis auprès des opérateurs économiques par notre cellule de crise durant le weekend. Le temps presse, la Tunisie doit agir vite et correctement… » C’est l’alerte qu’a lancée Anis Jaziri, président du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain sur sa page Facebook, dimanche 5 mars 2023.

Effet induit, presqu’anecdotique mais réel, des retombées des mesures anti-migratoires tunisiennes, la SENICO s.a sénégalaise industrie et commerce, une unité industrielle de premier ordre qui produit, conditionne et commercialise ses propres marques, a publié à la même date, un communiqué sur ses réseaux sociaux, informant « son aimable clientèle » que « JADIDA est un produit 100 % sénégalais ». Les équipes de la société produisent en effet localement tous les différents produits de la gamme JADIDA dans leur usine sis à Diamniadio, au Sénégal. Ceci a provoqué une polémique, les internautes réagissant et proclamant que JADIDA est une marque 100 % tunisienne.

Mais, il n’en est pas moins vrai que bon nombre d’Africains sont en train de boycotter tous les produits tunisiens. Et pour justifier les appels au boycott des produits tunisiens, la société SENICO s.a, partenaire sénégalais de MED OIL Sénégal, (créée par Med OIL Tunisie, filiale de Poulina Group Holding –PGH), a annoncé, ce lundi 6 mars 2023, dans un communiqué de presse, que tous les produits de la gamme JADIDA sont « produits localement » dans leur usine sise à « Diamniado ».

A noter qu’en 2012, la société MED OIL Tunisie, filiale de Poulina Group Holding (PGH) a annoncé la création d’une nouvelle société MED OIL Sénégal détenue à hauteur de 70 % par le groupe PGH et de 30 % par ses deux partenaires sénégalais, en l’occurrence les sociétés SENICO et CCD.

A ce propos, Anis Jaziri a déclaré à African Manager (ar) qu’une cellule de crise a été ouverte aux Africains ainsi qu’à tous les opérateurs économiques pour faire face à ce qu’ils vivent actuellement en Tunisie. Un constat désolant selon ses dires.

« L’image de la Tunisie ne peut pas être raciste ou fasciste, c’est notre responsabilité à tous, et le devoir national est d’agir, chacun de son côté, pour arrêter l’hémorragie et contribuer à restaurer l’image brillante de la Tunisie en Afrique, cela demandera des efforts énormes, mais nous ne laisserons pas tomber la patrie. » a-t-il ajouté.

La Tunisie décide de faciliter le séjour des différentes communautés

Toutefois, selon les propos de Jaziri, le communiqué de la présidence de la République vient calmer un tant soit peu les ardeurs. En effet, le communiqué en question indique que la Tunisie « rejette catégoriquement toute accusation, liée à un prétendu racisme dans le pays et fait part de son étonnement de cette campagne, dont les sources sont bien connues ».

Dans un communiqué publié conjointement dimanche, la présidence de la République, la présidence du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères rappellent que « la Tunisie est un des pays fondateurs de l’Organisation de l’Unité africaine, devenue plus tard l’Union africaine, et a toujours soutenu tous les mouvements de libération nationale dans le monde, notamment les mouvements de libération nationale en Afrique ».

La Tunisie, souligne le communiqué, a appelé ces dernières années à ce que l’Afrique soit pour les Africains et à lutter avec tous les moyens disponibles contre le crime de traite des êtres humains subi par les confrères africains jusqu’à présent, ajoutant que « la Tunisie n’a jamais accepté et n’acceptera pas que les Africains soient victimes de ce phénomène condamnable ni en Tunisie ni à l’étranger ».

Partant de la profondeur des relations qui lient la Tunisie à l’Afrique, et dans le but de faciliter les procédures pour les étrangers résidant en Tunisie et de protéger autant que possible les différentes communautés, il a été décidé de délivrer des cartes de séjour d’un an pour les étudiants des pays africains afin de faciliter la durée de leur séjour sur le sol tunisien et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents dans un délai approprié.