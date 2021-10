Dbeibah n’a pas accusé la Tunisie de tenter de contrôler l’argent des Libyens, selon son porte-parole

Le porte-parole du gouvernement d’union nationale (GUN), Mohamed Hammouda, a déclaré que le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah n’a jamais eu l’intention d’accuser la Tunisie de tenter de contrôler l’argent du peuple libyen.

Il a insisté sur le fait que les déclarations de Dbeibah, faites lors d’un atelier sur le partenariat entre les secteurs privé et public concernant les investissements de la Libye et les fonds gelés à l’étranger, ont été extraites de leur contexte.

« Les déclarations du Premier ministre Dbeibah ont été citées de manière déformée, ce qui a permis de comprendre qu’il accuse l’État frère de Tunisie d’être impliqué dans des tentatives de contrôle de l’argent du peuple libyen », a déclaré le porte-parole , soulignant que ce qui a été rapporté ne représente pas le point de vue du Premier ministre ou du gouvernement.

Cité par The Libyan Observer, Hammouda a expliqué que Dbeibah soulignait la faiblesse du système bancaire libyen et la nécessité de libéraliser ce secteur pour atténuer les problèmes rencontrés par les Libyens, notamment en ce qui concerne la confiscation de leur argent à l’étranger, notamment à Malte, en Tunisie et en Belgique.