« De grâce, arrêtez de diaboliser les hommes d’affaires »

Mohamed Ali Daouas

De grâce, arrêtez de diaboliser nos hommes d’affaires. En permanence, il existe une campagne de dénigrement envers nos entrepreneurs, et particulièrement ceux qui croient encore en ce pays, qui n’arrêtent pas d’investir et qui réussissent plus ou moins en dépit de toutes les difficultés.

On lit souvent sur FB que les dix familles le plus riches ont accumulé leurs fortunes en ayant recours à des pratiques frauduleuses (surendettement auprès des banques, sous-paiement de leur personnel, etc.), que nos hôteliers ne rapatrient pas le produit des leurs nuitées commercialisées à l’étranger, que les dirigeants de la SFBT n’ont aucun mérite pour que leur société ait atteint depuis plusieurs années l’une des capitalisations boursières les plus élevées, que les familles Bouchamaoui ou Doghri ne méritent pas d’être majoritaires dans des banques de la place. Par contre, on considère que c’est normal que des groupes marocains ou français ou du golfe s’approprient nos banques et écrèment la clientèle des banques, etc.

Comment voulez-vous qu’il y ait de l’investissement, lorsque notre président manque de vision, notre gouvernement demeure coincé entre le marteau des bailleurs de fonds et l’enclume de l’UGTT et que nos hommes d’affaires se trouvent traités en permanence de tous les noms, voleurs, fraudeurs, … Jamais, personne ne loue leurs réussites et leurs mérites pour les risques qu’ils prennent ou les efforts exceptionnels qu’ils font pour réussir un projet ou gagner un marché, … On ne regarde que leur niveau d’endettement alors que c’est la raison d’être des banques. S’ils ne remboursent pas c’est que la banque s’est trompée dans l’évaluation du risque qu’elle a pris ou qu’elle a échoué dans le bon suivi de l’utilisation du financement qu’elle a accordé. SI ces hommes d’affaires fraudent avec le fisc ou la Cnss, c’est en partie la faute à ces institutions dont le contrôle a failli.