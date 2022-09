De grands projets routiers tout près d’être achevés

Des projets routiers sont actuellement en cours d’exécution dans différents gouvernorats, avec des investissements totaux estimés à 2,4 milliards de dinars, selon le Directeur général des ponts et chaussées au ministère de l’Equipement Salaheddine Zouari, précisant que les projets concernent principalement l’aménagement et l’amélioration des réseaux routiers ainsi que la construction de pistes vicinales et de ponts et pontons, totalisant 132 ouvrages.

Dans un entretien exclusif avec « African Manager », Zouari a affirmé que la ministre de l’Equipement, Sarah Zafarani, cherche, à travers ses récentes visites de terrain avec les gouverneurs, à accélérer le rythme des réalisations en trouvant des solutions aux problèmes immobiliers qui entravent la conduite des travaux.

La même source a indiqué que les prochaines années verront le lancement de nouveaux projets avec des investissements d’environ 3 milliards de dinars, dont certains démarreront avant fin 2022, notamment l’autoroute Tunis-Jelma mobilisant une enveloppe financière d’environ 1,7 milliard de dinars, dont les travaux débuteront officiellement d’ici quelques semaines, pour se poursuivre 3 ans durant.

Le responsable a déclaré que le projet d’autoroute entrera en service vers la fin de 2025 et devrait contribuer à attirer des investisseurs et à faire avancer la machine de développement dans la région.

Il a également indiqué que les travaux d’un deuxième lot de pistes vicinales s’étendant sur 450 km commenceront prochainement dans certains gouvernorats, où entre 15 et 25 km seront aménagés de chaque côté, pour un coût total de 180 millions de dinars dans le gouvernorat de Jendouba, une route régionale 75 /2 dans celui du Kef, et la route départementale 173 à Touiref.

Zouari a souligné qu’il existe d’autres projets liés aux ponts, dont une douzaine a maintenant été lancée dans 11 gouvernorats, notant que 12 ponts ont récemment été inaugurés dans 10 gouvernorats, soulignant que Siliana a la part du lion des ponts en raison du grand nombre de vallées dans la région.

L’échangeur de cité Khadhra , bientôt opérationnel

Au niveau du Grand Tunis, la construction de l’échangeur de la cité Khadra est actuellement en cours, et devrait être pleinement opérationnel au cours du mois de novembre, les travaux ayant enregistré une avancée significative.

Dans le même contexte, le Directeur général a souligné que les travaux du projet X20 ont atteint leur phase finale et que les travaux sont menés à une cadence soutenue dans le but de les terminer avant la fin de 2022, notant qu’il a été convenu avec les entreprises contractantes de respecter le calendrier prévu pour achever les travaux des parties restantes du projet et sa pleine mise en service, eu égard à son importance dans le désengorgement du trafic.

Des travaux jour et nuit

Quant à l’échangeur de Ben Daha, Zouari a expliqué que les retards de ces derniers mois ont été causés par l’achèvement des travaux de transformation des réseaux, soulignant que la maîtrise d’ouvrage est actuellement lancée.

Il a, également fait état de l’intention de poursuivre les travaux sans interruption, jour et nuit, ajoutant que le ministère étudie actuellement cette proposition en consultation avec l’entrepreneur supervisant les travaux. « Notre objectif est de terminer les travaux dans les 15 mois à venir », a-t-il déclaré.

A l’heure actuelle, les travaux d’aménagement de l’entrée Sud de la capitale se poursuivent, avec un coût total d’environ 340 millions de dinars, qui sont mis en œuvre avec un financement conjoint entre le budget de l’Etat et la Banque européenne d’investissement. Ce projet va s’étendre sur 12 Km dont 6 Km pour l’élargissement de la route incluant 4 voies pour une même direction afin d’assurer beaucoup plus de fluidité du trafic.

Le directeur général a confirmé que le nouveau projet s’étendra sur 3 ans

Il est à noter que cette route enregistre, aux heures de pointe, le passage d’environ 150 000 véhicules et 5 000 camions, alors que le nombre de véhicules sera porté à environ 220 000 véhicules d’ici 2042.